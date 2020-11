Was wird aus dem EU-Haushaltsplan?

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die Europäische Union (kurz EU) ist ein Zusammenschluss aus 27 Ländern in Europa, die viele Entscheidungen gemeinsam treffen. Zum Beispiel auch über die gemeinsame Kasse der EU - also wie viel Geld für was ausgegeben werden darf. Das nennt man auch Haushalt. Die EU hat einen Plan für den Haushalt für die kommenden Jahre gemacht. Unter anderem soll ziemlich viel Geld ausgegeben werden, um Ländern aus der Corona-Krise zu helfen.