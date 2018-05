In 66 deutschen Großstädten ist die Luft dreckiger, als es erlaubt ist! Es gibt nämlich eine Vereinbarung zwischen der EU und den Mitgliedsländern, wie dreckig die Luft sein darf. Und Deutschland hält diese Vereinbarung bisher nicht ein. Besonders dreckig ist die Luft in Städten, zum Beispiel in München, Stuttgart und Köln, sagen Experten der Europäischen Kommission. Das liegt vor allem an den Autos, die viele giftige Abgase in die Luft pusten. Die Europäische Kommission - das ist die EU-Regierung - wirft den deutschen Politikern nun vor, dass sie zu lange nichts gegen die Stickoxide getan haben.