Bei dem Check der Europäischen Umweltagentur wurde bewertet, wieviel Feinstaub in der Luft ist. Untersucht wurden dafür 323 Städte in 29 europäischen Ländern. Das hier sind die Top 3, in diesen Städten kann man also tiiieef Luftholen:



Auf dem ersten Platz liegt die Stadt Umeå in Schweden.

Der zweite Platz geht auch an Skandinavien, nämlich an die Stadt Tampere in Finland

Auf dem dritten Platz ist Stadt Funchal in Portugal.

Klar, dass es bei so einer Art Wettkampf aber auch Verlierer gibt. Eher die Luft anhalten sollte man in Polen und Norditalien: Hier haben einige Städte besonders schlecht abgeschnitten, weil dort sehr viel Feinstaub gemessen wurde. Apropos schlecht abgeschnitten: Eins können wir euch schon verraten, deutsche Städte sind in den Top 10 der saubersten Städte nicht zu finden. Ob Deutschland trotzdem ein gutes Zeugnis bekommt?