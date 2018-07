In der Vergangenheit sorgte das Thema Flüchtlinge immer wieder für Streit zwischen den Ländern der EU. Wer darf in der EU bleiben und in welchem Land? Dazu gibt es momentan keine klare Regelung, an die sich alle EU-Länder halten. Deshalb haben sich wichtige Politiker der EU-Länder getroffen. Am Donnerstag verhandelten sie zwölf Stunden am Stück, bis sie sich endlich auf einige Ideen einigen konnten.