Mit einer knappen Mehrheit haben die Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU) am Freitag dafür gestimmt, bestimmte Insektenmittel in der EU zu verbieten. Diese sogenannten Neonikotinoide dürfen ab Endes des Jahres nicht mehr auf Feldern eingesetzt werden. In Gewächshäusern dagegen dürfen sie auch in Zukunft noch verwendet werden.