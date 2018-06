In Europa kommen die meisten Flüchtlinge in Italien und Griechenland an. Um diese Länder zu unterstützen, hatte die Europäische Union (EU) im September 2015 beschlossen, dass ein Teil der Flüchtlinge in andere EU-Mitgliedsländer gebracht wird. Insgesamt 120.000 Flüchtlinge sollten so innerhalb von zwei Jahren in der EU verteilt werden. Es wurde genau festgelegt, welches Land wie viele Flüchtlinge aufnehmen sollte.