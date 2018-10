Die Politiker der Europäischen Union wollen zum Beispiel die Städte in der EU sicherer machen. Wo sich viele Menschen aufhalten - also auf großen Plätzen oder in Fußgängerzonen - sollen zum Beispiel dauerhaft Barrikaden errichtet werden, so dass Terroristen nicht einfach mit einem Auto oder LKW in eine Menschenmenge rasen können. Außerdem soll in Zukunft schon beim Bau von Straßen oder neuen Häusern darauf geachtet werden, dass sie gut gegen Anschläge gesichert sind.