Was war eurer Meinung nach das größte Nachrichtenthema des Jahres?

Quelle: dpa

Das Jahr 2018 geht bald zu Ende! logo! hat in diesem Jahr über vieles berichtet, was auf der Welt passiert ist. Für den logo!-Jahresrückblick suchen wir eure Themen: Was war für euch das größte Nachrichtenthema des Jahres 2018? Welches Thema hat euch am meisten berührt? An welche Nachricht könnt ihr euch noch genau erinnern?



Schreibt uns eine E-Mail!

An: logo@zdf.de

Betreff: Jahresrückblick