Am Mittwoch fällte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg das Urteil. Die Richter haben die Klage abgewiesen. Das bedeutet, dass die Slowakei und Ungarn Flüchtlinge aufnehmen müssen, die in Griechenland und Italien angekommen sind. Der Außenminister von Ungarn sagt, dass sein Land trotzdem weiter keine geflüchteten Menschen aufnehmen will. Die Slowakei dagegen will das Urteil akzeptieren.