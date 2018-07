Alexander Gerst ist ein deutscher Astronaut und Geophysiker. Dabei erforscht er alles, was mit der Erde und den anderen Planeten im Weltall zu tun hat. Insgesamt wird der 42-Jährige voraussichtlich sechs Monate auf der Internationalen Raumstation sein. Das ist bislang seine zweite Reise ins All. Dabei hat er ein volles Programm, an mehr als vierzig Experimenten allein aus Deutschland soll er mitarbeiten. In der Raumstation bekommt er sogar eine ganz besondere Aufgabe, die noch kein Deutscher vor ihm hatte: Er wird im zweiten Teil seiner Reise das Kommando übernehmen.