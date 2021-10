Inzwischen lebt der 30-jährige als erfolgreicher Musiker und Sänger in Berlin. Aber: Neuerdings singt Álvaro nicht nur, sondern er spricht auch: Und zwar leiht er einer Figur in einem Kinderfilm seine Stimme. Wir treffen den sympathischen Musiker und (frischgebackenen) Synchronsprecher deshalb in Berlin zum Interview. Und dafür brauchen wir euch - genauer gesagt, eure Fragen! Schreibt uns in die Kommentare, was ihr schon immer mal von Álvaro Soler wissen wolltet: