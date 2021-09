Die Bundestagswahl findet am 26. September statt. An diesem Tag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wählerinnen und Wähler können in der Zeit ihre Stimmen abgeben. Aber es gibt auch die Möglichkeit per Brief zu wählen: Wer wählen darf, kann sich seinen Stimmzettel nämlich auch nach Hause schicken lassen, zu Hause ausfüllen und im Wahllokal vorbeibringen oder per Post schicken. Ab Mitte August konnten sich die Wählerinnen und Wähler die Unterlagen für die Briefwahl nach Hause holen – also geht die Wahl eigentlich nicht nur einen Tag, sondern mehrere Wochen – bis zum 26. September um 18 Uhr. Danach werden die Stimmen ausgezählt – und die Wahl ist vorbei.