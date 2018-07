Es scheint also ziemlich gut zu laufen für die 25-Jährige. Doch das war nicht immer so. Als Kind fühlte Netta sich von anderen ausgegrenzt und gehörte oft nicht dazu. Diese Erfahrung hat sie auch auf die Idee zum Song "Toy" gebracht. Denn in dem Song geht es darum, anders zu sein und dazu zu stehen. Ihre Botschaft: Man soll sich selbst so annehmen wie man ist. Sie will vor allem jungen Menschen sagen, dass sie selbstbewusster sein sollen. Ein Tipp, den sie sich als junges Mädchen vielleicht auch gewünscht hätte: "Als Mädchen habe ich mir immer vorgestellt, dass ich ein dünner, schöner Star werde, dass es nur so klappen kann", erzählte sie dem israelischen Fernsehen. Heute ist Netta eine selbstsichere Frau, die zu ihrem Körper und ihrem schrillen Aussehen steht. Und damit scheint sie, auch nach dem ESC, noch viele Menschen zu begeistern.