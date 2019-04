Steinmeier besucht eine Schule in Kroatien.

Quelle: dpa

Nochmal kurz zur Erklärung: Der Bundespräsident hat das höchste Amt in Deutschland und vertritt die Bundesrepublik bei wichtigen Veranstaltungen, auch im Ausland. Außerdem unterschreibt er zum Beispiel im Namen der Bundesregierung Verträge oder überprüft neu beschlossene Gesetze. Also: Frank Walter Steinmeier ist für so einiges zuständig und hat eine besondere Rolle in Deutschland.