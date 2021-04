In sehr vielen Lebensmitteln steckt Palmöl. Zum Beispiel in Fertiggerichten oder in Schokocreme. Und auch in Kosmetikprodukten, wie zum Beispiel in vielen Cremen steckt das besondere Öl. Es stammt aus der Ölpalme, die vor allem im Regenwald gut wächst. Um an das Öl heranzukommen, werden die Ölpalmen gefällt und so die Natur zerstört. Ob in einem Produkten Palmöl enthalten ist, erfahrt ihr in der Liste der Inhaltsstoffe auf der Verpackung.