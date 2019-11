Mit der Abstimmung wollen die Politikerinnen und Politiker ein Zeichen setzen, dass wegen des Klimawandels dringend gehandelt werden müsse. Klimanotstand bedeutet nicht, dass sich nun alles schnell ändert. Denn neue Regeln oder Gesetze gelten deshalb nun nicht. Die Politikerinnen und Politiker wollen mit dem Klimanotstand sagen, dass sie erkannt haben, dass der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung für Europa ist und dass sie in Zukunft mehr für den Klimaschutz tun wollen. In der Europäischen Union soll in Zukunft bei jeder politischen Entscheidung überprüft werden, ob sie den Klimaschutz gefährdet.