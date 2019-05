In allen 28 Ländern der Europäischen Union (EU) konnten die Menschen in den vergangenen Tagen darüber abstimmen, welche Politiker aus ihrem Land ins Europäische Parlament kommen sollen. Am Sonntagabend schlossen die letzten Wahllokale, die meisten Stimmen sind mittlerweile ausgezählt. Fest steht: Bei der Europawahl haben so viele Menschen mitgemacht, wie schon seit 25 Jahren nicht mehr - vor allem auch in Deutschland.