Die European Championships - auf Deutsch heißt das so viel wie “europäische Meisterschaften“ - sind eine Sportveranstaltung. Die Meisterschaften sind etwas Besonderes, denn sie sind sieben Europameisterschaften in einem. Die Veranstaltung hat in dieser Form zum ersten Mal stattgefunden. Innerhalb sieben verschiedener Sportarten konnten die Athleten in unterschiedlichen Disziplinen Medaillen gewinnen: Schwimmen, Radsport, Triathlon, Kunsturnen, Rudern, Golf und Leichtathletik. Beim Schwimmen gab es zum Beispiel die Disziplinen Wasserspringen, Schwimmen und Synchronschwimmen. Die meisten Wettkämpfe wurden in Glasgow ausgetragen. In Berlin traten die Leichtathleten gegeneinander an.