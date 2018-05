Der deutsche Sänger Michael Schule Quelle: dpa

Auf Platz zwei landete die Sängerin Eleni Foureira aus Zypern, auf Platz drei der Sänger Cesar Sampson aus Österreich. Der Deutsche Michael Schulte holte den vierten Platz und sorgte damit in Deutschland für die Sensation des Abends. In seinem Lied "You let me walk alone" (auf Deutsch: Du lässt mich alleine laufen) erinnert er an seinen verstorbenen Vater. Damit holte er das beste Ergebnis seit dem Sieg von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010 und beendete die Serie an Misserfolgen deutscher ESC-Teilnehmer. In den vergangenen drei Jahren war Deutschland nur auf dem letzten oder vorletzten Platz gelandet.