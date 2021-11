Hier geht es direkt um den Menschen: Erforscht wird, wie sich die Schwerelosigkeit auf den Körper auswirkt, genauer gesagt, auf den Gleichgewichtssinn. Im All sind Dinge ja schwerelos, das heißt sie schweben, denn: die Schwerkraft, die es auf der Erde gibt und die dafür sorgt, dass Dinge "herunterfallen", die gibt es im All nicht. Die Schwerkraft auf der Erde sorgt dafür, dass wir wissen wo oben und unten ist - sie gibt unserem Gleichgewichtssinn eine Orientierung: Wo befindest du dich gerade, stehst du auf dem Kopf oder mit beiden Beinen auf dem Boden? Aber: In der Schwerelosigkeit gibt es ja kein richtiges "oben" und "unten".



Bei dem Experiment geht es also auch darum: Wie wirkt sich das auf den Gleichgewichtssinn der Astronautinnen und Astronauten aus? Verändert sich etwas bei ihnen im Gehirn? So richtig in den Kopf schauen, kann man ihnen nicht, deshalb gibt es einen Trick: Bei den Experimenten wird den Astronautinnen und Astronauten tiiief in die Augen geschaut. Denn die Bewegung unserer Augen hängt mit unserem Gleichgewicht zusammen! Das kennt ihr vielleicht: Wenn ihr euch ganz schnell auf einem Drehstuhl dreht und dann plötzlich stoppt, dann machen eure Augen trotzdem noch kurz die Drehbewegung mit! Auf der ISS gibt es ein Messgerät, das die Augenbewegung misst. Anhand der Augenbewegung können die Astronautinnen und Astronauten also erkennen, ob und wie sich der Gleichgewichtssinn im Weltall verändert.