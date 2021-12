5 Physik-Experimente zum Ausprobieren

Das braucht ihr:



Eine Zitrone

zwei Kupfernägel

zwei Zinknägel

drei Stücke Kupferdraht (mit Plastik ummantelt)

einen kleinen Digitalwecker (oder irgendetwas anderes, was eigentlich eine Batterie braucht)



So funktioniert’s: Stellt euch vor, ihr habt gerade keine Batterie für euren Wecker zur Hand, aber dafür eine Zitrone im Kühlschrank! Die Uhr könnt ihr trotzdem lesen – und zwar so: Ihr schneidet die Zitrone in zwei Hälften, dann steckt ihr jeweils einen Kupfer- und einen Zinknagel in jede Hälfte, etwa mit einem Zentimeter Abstand. Bei den Kupferdrahtstücken kratzt ihr an den Enden die Plastikschicht etwa einen Zentimeter lang ab. Einen der Drähte wickelt ihr jetzt mit den freigelegten Enden um einen der Kupfernägel und um den Zinknagel der anderen Zitrone. Einen Draht befestigt ihr an einem Ende an dem zweiten Kupfernagel, den anderen Draht an dem noch nicht verbundenen Zinknagel (siehe Foto oben). Jetzt nehmt ihr das jeweils andere, noch nicht verbundene Ende dieser zwei Drähte und haltet den einen an die Stelle beim Wecker hinten, wo die Batterie reinkommt ein kleines Minuszeichen steht und den anderen Draht dahin, wo ein kleines Pluszeichen steht. Und wieviel Uhr haben wir?