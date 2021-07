Nach der Explosion und dem Brand in einer Chemiefabrik in Leverkusen hatten die Menschen in der Umgebung Sorge: Giftige Teilchen hätten bei dem Brand in die Rauchwolken gelangt und dann mit dem Staub und Ruß aus den Rauchwolken auf den Straßen und in die Gärten der näheren Umgebung gelangt sein können.