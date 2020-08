Über Beirut steigt eine Rauchwolke auf.

Quelle: Reuters

Die Hauptstadt des Landes Libanon liegt am Mittelmeer. Dort am Hafen, kurz nach 18.00 Uhr Ortszeit, gab es einen Brand. Die darauffolgende Explosion war so heftig, dass sie noch kilometerweit entfernt Zerstörungen anrichtete. Die halbe Stadt soll dabei zerstört oder beschädigt worden sein. Mindestens 135 Menschen sind gestorben und etwa 5.000 verletzt. Viele Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sind nun obdachlos, weil sie ihre Häuser verloren haben. Das könnte insgesamt 250.000 Beiruter betreffen. Insgesamt wohnen 2,4 Millionen Menschen in Beirut.