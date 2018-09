ZDFtivi | logo! - logo! extra: Alles für ein Like?!

Linda checkt den Alltag von Influencern: Sie trifft bekannte Internetstars und fragt nach: Wie verdienen Influencer Geld? Was ist das Tolle an dem Job und wann macht er vielleicht mal keinen Spaß? Und was macht es mit Kindern, wenn sie vor der Kamera …