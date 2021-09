Wenn heute ein Kind in Europa geboren wird, wird es vermutlich vier Mal so häufig Extremwetter erleben als jemand, der 1960 geboren wurde. Extreme Wetterereignisse sind zum Beispiel Hitzewellen und Trockenheit, Waldbrände oder Überschwemmungen. Schuld daran ist der Klimawandel, also die Erwärmung der Erde.