Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste am Dienstag im EU-Parlament Rede und Antwort stehen. Der Grund: Das soziale Netzwerk Facebook hatte nicht gut auf die Nutzerdaten aufgepasst - also zum Beispiel Informationen über ihre Interessen und Hobbys. So konnte sich eine Firma unerlaubt Zugriff auf diese Daten verschaffen. Das kam bereits vor einigen Wochen heraus. 87 Millionen Facebook-Nutzer könnten von dem Daten-Skandal betroffen sein - darunter auch Nutzer aus Europa.