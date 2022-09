Zu wenig Auszubildende? Das könnte helfen!

Also, wenn man sich den Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsplatz aussuchen kann, nimmt man den mit den besten Bedingungen, oder? Überlegt mal, was würde euch denn gut gefallen? Mehr Geld? Klar, eine bessere Bezahlung würde in vielen Bereichen helfen - zum Beispiel beim Pflegepersonal in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Dafür müssten sich Politikerinnen und Politiker mehr einsetzen. Aber Geld ist nicht alles.



Denn in manchen Ausbildungsberufen verdient man zwar ziemlich gut - und trotzdem finden sich keine Auszubildenden. Hier könnten sich Firmen noch einiges überlegen: zum Beispiel eine besonders gute Ausbildung oder flexiblere Arbeitszeiten - also, dass man nicht jeden Tag früh aufstehen muss oder auch halbtags arbeiten kann, wenn man das möchte. Auch mehr Urlaub, Arbeiten zuhause oder dass man seinen Hund mitbringen darf, könnte helfen.