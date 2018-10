In vielen Krankenhäusern und vor allem in Altenheimen in Deutschland gibt es ein großes Problem. Es gibt zu wenige Pflegerinnen und Pfleger. Die Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, wollen helfen und so gut es geht für die Menschen da sein. Doch sie schaffen ihre Arbeit häufig nicht oder müssen länger arbeiten, um alles zu erledigen - weil es zu wenige Pflegekräfte gibt. Experten und Politiker schätzen, dass bis zu 35.000 zusätzliche Pflegerinnen und Pfleger benötigt werden.