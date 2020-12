Licht und Reflektoren sind wichtig, damit ihr gesehen werdet.

In der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, dass ihr beim Fahrradfahren gut sehen könnt. Deswegen solltet ihr unbedingt überprüfen, ob euer Vorder- und Rücklicht funktioniert. Als Lichter dürft ihr heuzutage auch batteriebetriebene Ansteckleuchten benutzen, das war früher nicht erlaubt. Achtet darauf, dass sie immer aufgeladen sind. Genauso wichtig ist es, dass ihr auch von anderen gesehen werdet. Dafür gibt es Reflektoren, die auch Katzenaugen genannt werden: Von denen solltet ihr insgesamt zehn Stück an eurem Fahrrad haben, jeweils zwei an den Reifen, zwei an jedem Pedal und einen an Vorder- und Rücklicht.