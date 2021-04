Wir alle sollen mehr Fahrrad fahren. Zumindest wenn es nach den Politikerinnen und Politikern geht, die in Deutschland für das Thema Verkehr zuständig sind. Ihr Chef, Andreas Scheuer, hat heute nämlich einen Plan vorgestellt, wie sie sich die Zukunft des Radfahrens in Deutschland so vorstellen. Und zwar so: Deutschland soll bis 2030 ein "Fahrradland" werden. Das ist ein - im wahrsten Sinne des Wortes - sportliches Ziel.