Besonders in der Corona-Zeit haben sich viele Menschen wieder auf den Sattel gesetzt. Es nehmen also immer mehr Menschen das Rad. In zehn deutschen Großstädten sind die Forscherinnen und Forscher insgesamt 120 Fahrradrouten geradelt. Darunter waren Dresden, München, Bremen, Stuttgart, Kiel und Mainz. Auf den Routen haben sie gecheckt, wie breit die Radwege sind, oder welche Hindernisse im Weg stehen.