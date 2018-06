Durch die Abgase von Autos gelangen Schadstoffe in die Luft - zum Beispiel Feinstaub und Stickoxide. Weil zum Beispiel Stuttgart in einem Tal liegt, durch das nur wenig Wind weht, gibt es dort ein Problem: Es kommt nicht viel frische Luft in die Stadt. Die dreckige Luft bleibt in der Stadt hängen. Die Schadstoffwerte sind oft viel zu hoch. Die Landesregierung hatte deshalb einen Plan geschmiedet, wie die Luft sauberer werden könnte: Sie wollte ältere Diesel-Autos, die viel Schadstoffe auspusten, nachrüsten, also technisch verändern lassen.