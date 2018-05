Umweltschützer finden Fahrverbote für Diesel-Autos zwar gut, das Fahrverbot in Hamburg reicht ihnen jedoch nicht aus. Sie fordern, dass ältere Diesel-Autos gar nicht mehr in der Stadt fahren dürfen. Ein Fahrverbot auf nur zwei Straßenabschnitten sei wirkungslos. Es gibt aber auch Menschen, die der Meinung sind, dass solche Fahrverbote sinnlos sind. Sie sagen, durch die Umwege, die ältere Dieselautos nun fahren müssten, würden noch viel mehr Schadstoffe in die Luft geblasen, als ohne das Verbot. Andere Kritiker sagen, wenn wirklich die Umwelt geschützt werden solle, müsste es auch Fahrverbote für Hunderte Schiffe geben, die jede Woche im Hamburger Hafen an- und ablegen. Sie blasen nämlich auch Stickoxide in die Luft. Das Fahrverbot sei nur ein symbolisches Verbot und helfe kein bisschen dabei, die Luft in Hamburg sauberer zu machen. Es gehe nur darum zu zeigen, dass in Deutschland etwas für saubere Luft getan wird. Denn die Europäische Union klagt gegen Deutschland, weil in Deutschland zu viele Stickoxide und Feinstaub in der Luft sind.