Im schlimmsten Fall können Gerüchte sogar gefährlich werden. Zum Beispiel verbreitete sich am Samstag nach der Tat im Internet schnell das Gerücht, die Polizei habe Sprengstoff in dem Fahrzeug gefunden. Das stimmte nicht. Doch wenn viele Menschen diesem Gerücht glauben geschenkt hätten, hätte das zu einer Massenpanik führen können. Nutzer von sozialen Medien sollten deshalb in solchen Fällen genau darauf achten, woher eine Information stammt und wie glaubwürdig sie ist. Offizielle Accounts der Polizei sind zum Beispiel gute Quellen. Was dort steht, stimmt in der Regel auch. Bevor Nutzer etwas teilen oder weitererzählen, sollten sie gut darüber nachdenken und sicher sein, dass ihre Informationen stimmen.