Das Zeichen auf den Bananen zeigt, dass sie fair gehandelt wurden. Quelle: dpa

"Fair Trade“ ist englisch und heißt übersetzt "gerechter Handel“. Gerecht sagt man deshalb, weil alle Menschen, die das Produkt herstellen, auch gerecht behandelt werden. Leider ist das sonst oft nicht der Fall. Viele Menschen, die zum Beispiel in Mittel- und Südamerika auf Kakao- oder Bananenplantagen arbeiten, bekommen für ihre Arbeit so wenig Geld, dass sie ihre Familien davon nicht versorgen können. Doch die Plantagenbesitzer können oft nicht mehr zahlen, weil sie selbst nicht so viel an den Lebensmitteln verdienen. Das liegt daran, dass die Kunden zum Beispiel in Europa nur den billigsten Preis für Kaffee und Bananen zahlen wollen.