Fairer wäre es, wenn der Bauer mehr Geld bekäme. So könnte er das Notwendigste für seine Familie kaufen und die Arztrechnungen bezahlen. Außerdem könnte er seine Kinder in die Schule schicken. Das hieße aber, dass die Schokolade im Supermarkt ein wenig teurer verkauft werden müsste. Dafür setzen sich verschiedene Vereine ein. Ihr Ziel ist "Fair Trade", also gerechter Handel. So können zum Beispiel die Kakao-Bauern einen gerechten Lohn bekommen. Ein gerecht gehandeltes Produkt erkennt man zum Beispiel an dem Fair-Trade-Zeichen. Nicht nur Schokolade, auch Kaffee, Bananen und andere Produkte gibt es mit diesem Zeichen. Die meisten "fair gehandelten" Produkte werden ohne Kinderarbeit hergestellt.