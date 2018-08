ZDFtivi | logo! - Teilweise richtig! (8/12)

Fakt ist, Chlor riecht eigentlich nicht. Kommt es aber mit Harnstoffen in Verbindung, die in Schweiß und Urin vorhanden sind, kommt es zu einer chemischen Reaktion. Die sorgt dann für den typischen Geruch. Wie es wohl in diesem überfüllten Becken riechen mag?