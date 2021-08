Frösche benutzen zum Schlucken keine Muskeln - sondern ihre Augäpfel.

Quelle: imago

Frösche benutzen ihre Augen aber nicht nur zum Gucken. Weil die Tiere keine Muskeln zum Schlucken haben, müssen sie auch dafür ihre Augen benutzen: Sie schieben die Nahrung an und schubsen sie so in die richtige Richtung. Frösche versenken ihre Augäpfel also in ihrem Kopf und drücken damit ihr Futter in den Rachen. Von Außen sieht es so aus, als würden Frösche ganz entspannt ihre Augen schließen.