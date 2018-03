ZDFtivi | logo! - Enthalten Zitronen das meiste Vitamin C? (6/10)

Zwar sind Zitronen reich an Vitamin C, aber schwarze Johannisbeeren zum Beispiel enthalten mehr als dreimal so viel Vitamin C. Auch Gemüsesorten wie rohe Paprika (vor allem rote oder gelbe) sind echte Vitamin-C-Bomben.