Viele sind glücklich in ihrer Familie.

Quelle: colourbox.de

In dem 152 Seiten langen Bericht steht, dass 94 Prozent der Befragten - also die allermeisten - mit ihrem Familienleben glücklich sind. Ähnlich ist es bei den Menschen in den Niederlanden und Großbritannien. Noch glücklicher in ihren Familien sind in Europa nur die Menschen in Italien und Dänemark.