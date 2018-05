Einige Menschen und Politiker waren der Meinung, dass in Deutschland nicht genug Platz und Geld für so viele Flüchtlinge sei. Die deutsche Regierung hat ein Gesetz beschlossen, in dem steht, dass syrische Flüchtlinge ihre Familien erst einmal nicht nach Deutschland holen dürfen. Dadurch sollen weniger Menschen nach Deutschland kommen. Es gibt allerdings auch Kritik an dem Gesetz: Einige Menschen und Politiker in Deutschland finden es nicht richtig, dass durch das Gesetz Familien getrennt werden. So bald wird sich daran jedoch nichts ändern, denn: Das Gesetz gilt noch bis nächstes Jahr und könnte verlängert werden.