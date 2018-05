Gewitter mit Blitzen Quelle: dpa

Der Begriff "Faradayscher Käfig" wurde nach seinem Entdecker, dem Forscher Michael Faraday benannt. Er fand in einem Experiment heraus: In einem geschlossenen Raum, der von allen Seiten von bestimmten Metallen umgeben ist, ist man vor Blitzen geschützt.



Wenn ein Blitz so einen Metall-Käfig trifft, wird er von dem Metall um die Außenseite herumgeleitet und kommt so nicht ins Innere.