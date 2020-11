Eigentlich geht am 11. November um 11:11 Uhr in vielen deutschen Städten so richtig die Post ab. Mit Konfetti, Kostümen und Süßigkeiten wird an diesem Tag nämlich auf den Straßen der Beginn der Karnevals- oder Fastnachtssaison gefeiert. Dieses Jahr wurden jedoch alle Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.