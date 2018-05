Der Tunesier Anis Amri steuerte am 19.12.2016 einen Lastwagen mit Absicht in einen Berliner Weihnachtsmarkt. Bei diesem Anschlag sind zwölf Menschen gestorben, etwa 70 wurden verletzt. Am Dienstag, genau ein Jahr nach dem Anschlag, fanden in Berlin mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Auf dem Breitscheidplatz, dem Ort des Anschlags, wurde ein Mahnmal eingeweiht. Das soll an die Opfer des Anschlags erinnern. Ein langer, goldener Riss im Boden soll ein Symbol für den tiefen Einschnitt im Leben der Betroffenen sein. In die Treppenstufen vor der Kirche auf dem Breitscheidplatz sind die Namen der Toten geschrieben.