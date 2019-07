Schmutzige Luft durch Feinstaub

Wenn in einer Stadt zu viel Feinstaub in der Luft gemessen wird, muss sich die Regierung der Stadt etwas einfallen lassen, um den Anteil an Feinstaub in der Luft zu senken.



Deshalb gibt es in einigen Städten zum Beispiel ein Fahrverbot für bestimmte Autos. Der Anteil an Feinstaub in der Luft wird meist an Messstationen gemessen, die an bestimmten Stellen in der Stadt stehen.