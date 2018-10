Für die Ferkel ist die Kastration allerdings sehr schmerzhaft, denn sie passiert bisher meistens ohne Betäubung. Die Politiker hatten deshalb 2013 entschieden, dass Kastration bei Ferkeln ohne Betäubung ab 2019 verboten ist.



Nun schlägt die Bundesregierung vor, das Verbot noch einmal um zwei Jahre aufzuschieben. Sie will damit den Schweinehaltern helfen. Denn die Tiere vorher von Tierärzten betäuben zu lassen, kostet Geld. Die Schweinehalter machen sich nun Sorgen, dass sie in Zukunft weniger Fleisch verkaufen werden und so weniger Geld verdienen. Sie sagen, es gäbe keine andere, günstige Möglichkeit, um den Ebergeruch zu verhindern. Ob die Mehrheit der Politiker im Bundesrat für die Verschiebung des Verbots stimmt, ist unklar.