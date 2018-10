Die Präsidentschaftskandidaten Richard Nixon und John F. Kennedy nach dem Fernsehduell am 7. Oktober 1960. Quelle: dpa



Die ersten Fernsehduelle gab es 1960 in den USA. Danach sind auch in Ländern wie Frankreich und Spanien Politiker zu Fernsehduellen angetreten. In Deutschland gibt es Fernsehduelle erst seit der Bundestagswahl im Jahr 2002. Damals ist Gerhard Schröder als Kandidat der SPD zweimal gegen Edmund Stoiber von der CDU/CSU bei Fernsehduellen angetreten.