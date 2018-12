Viele Festnahmen bei Polizei-Aktion gegen die Mafia

Die Aktion war mit der Polizei in anderen Ländern abgesprochen: Auch in Italien, Belgien, den Niederlanden und dem südamerikanischen Land Surinam gab es Durchsuchungen und Festnahmen. Das ist wichtig, denn die Verbrecherorganisation Mafia hält sich nicht an Ländergrenzen. Viele Mafia-Organisationen stammen ursprünglich aus Italien, sind heute aber weltweit aktiv. So auch die 'Ndrangheta, gegen die sich die Polizei-Aktion richtete.