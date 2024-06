Eeeeecht ungesund?!

Lernt ihr schon Englisch in der Schule? Wenn ja, wisst ihr vielleicht, dass das englische Wort "food" auf Deutsch "Essen" bedeutet. Die englische Organisation "The food foundation" beschäftigt sich also mit Ernährung. Nun hat sie eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, wie schlecht es um die Gesundheit in dem Land steht: Jedes fünfte Kind in England ist fettleibig.