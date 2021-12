Dieses Mädchen zieht sich eine FFP2-Maske für Kinder an, die extra etwas kleiner ist.

Quelle: Imago

Damit die Maske auch wirklich so gut schützt, muss sie enorm gut sitzen und sich ans Gesicht anpassen. Eine Lücke sollte es nicht geben. Besonders an der Nase ist das manchmal ein bisschen kniffelig. Da sollte der Nasenbügel gefaltet werden wie eine Welle, damit die Maske schön eng sitzt. Und auch an den Wangen und am Kinn muss die Maske gut abschließen, denn so strömt weniger Atemluft nach draußen und das, was ihr einatmet, wird gefiltert.